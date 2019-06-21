Кражи, ДТП, пожары и не только: почти две сотни правонарушений зарегистрировали за неделю в Приднестровье

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С 14 по 20 июня на территории Приднестровья было зарегистрировано 195 сообщений о преступлениях. По 150 из них установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано 42 кражи, 1 угон, 1 хулиганство, 12 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, были разысканы 6 человек, обвиняемых в совершении преступлений, 12 госдолжников и 1 неплательщик алиментов.

В результате 5 ДТП пострадали 7 человек, погибших нет. За неделю зарегистрировано 53 аварии, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.

Сотрудниками подразделений ГАИ было составлено 1 507 административных протоколов за нарушение ПДД. Выявлены 28 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Также за прошедший период произошло 4 пожара, травмы получил 1 человек. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 26 протоколов.