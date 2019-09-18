«Кража века»: у одного из бенефициаров арестовано имущество на 364 млн леев и изъяты 11 люксовых авто

«Кража века»: у одного из бенефициаров арестовано имущество на 364 млн леев и изъяты 11 люксовых авто

Национальный антикоррупционный центр через Агенство по возмещению добытого преступным путём имущества и прокуроров антикоррупции наложил в эти дни арест на имущество стоимостью 364 миллионов леев и изъял 11 автомобилей в рамках дела о «краже века». Речь идёт об активах, денежных средствах, социальных капиталах и так далее.

Что касается автомобилей, их изъяли у компаний, которыми управляет один из бенефициаров кражи. Речь идёт о машинах класса люкс, в том числе бронированных, марок Mercedes (GL, Maybach), Bentley и Toyota.

Стоит отметить, что с момента создания Агентство по возврату добытого преступным путём имущества наложило арест на имущество общей стоимостью порядка 1,5 млрд леев.

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