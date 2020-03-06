“Кража века”: трое задержаны, Дрэгуцану предъявлено обвинение

“Кража века”: трое задержаны, Дрэгуцану предъявлено обвинение
Антикоррупционная прокуратура провела накануне ряд обысков в офисе Национального банка Молдовы по делу о краже миллиарда. В результате следственных мероприятий были задержаны три человека: действующий и бывший вице-губернаторы, а также глава управления НБМ. 

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, их подозревают в мошенничестве и в отмывании денег в особо крупных размерах. Также было предъявлено обвинение бывшему губернатору Нацбанка Дорину Дрэгуцану. Прокурором предстоит принять решение о применении в отношении него предварительной меры наказания.

 

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