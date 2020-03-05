“Кража века”: Стояногло распорядился задержать Дрэгуцану и еще троих человек

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Национальный банк Молдовы был замешан в беззакониях, связанных с кражей миллиарда. Об этом заявил генеральный прокурор РМ Александр Стояногло.

Он подтвердил, что по результатам сегодняшних обысков в НБМ распорядился о задержании и заслушивании четырех человек. Речь, в частности, идет о бывшем губернаторе Нацбанка Дорине Дрэгуцану, который возглавлял данное ведомство, когда произошла “кража века”, а также об экс-вице-губернаторе НБМ Эмме Тэбырцэ и двух действующих заместителях – Аурелиу Чинчлей и Ионе Стурзу.