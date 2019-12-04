“Кража века”: президент распорядился в срочном порядке предпринять действия для возвращения денег, выведенных из страны

“Кража века”: президент распорядился в срочном порядке предпринять действия для возвращения денег, выведенных из страны

Члены ВСБ констатировали, что до настоящего времени не было предпринято ни одного действия для того, чтобы вернуть выведенные в результате “кражи века” из страны деньги, а это большая часть украденного. В данной связи было принято важное решение.

– Запросил в срочном порядке рассмотреть возможность объявления конкурса для отбора международного партнера, который займется возвращением денег извне. Это международная практика, и это рекомендация МВФ. Это важное решение, которое обсуждалось и было принято сегодня, – добавил он.

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