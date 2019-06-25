“Кража века”: бывший министр финансов Негруца передал комиссии по расследованию важные документы

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Членам комиссии по расследованию крупнейшей банковской аферы удалось получить важные документы от экс-министра финансов Вячеслава Негруцы, выступившего накануне на слушаниях.

– Мы довольны тем, как прошли слушания. Мы получили несколько важных документов и узнали множество подробностей. Полученная информация подтвердила наши предположения, – заявил заместитель комиссии по расследованию Александр Слусарь.

После слушаний комиссия решила также обратиться в Национальный банк Молдовы и секретариат парламента для получения дополнительной информации. У НБМ был запрошен список глав департаментов, работавших с 2012 по 2014 гг., а также документы о проведении конкурса на расследование кражи миллиарда, в ходе которого отобрали компанию Kroll, пишет tv8.md. От секретариата запросили стенограмму с заседания по делу оценки общей стоимости Banca de Economii.

На следующее заседание, 27 июня, пригласили бывшего главу парламентской комиссии по экономике Вячеслава Ионицэ. Также комиссия заслушает экс-министра экономики Валериу Лазэра, который входил в состав правительства во время кражи из банковской системы.