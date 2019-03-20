Кража в Дондюшанах: вор вынес ценности на 170 000 леев

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В дом жителя Дондюшан пробрался вор. Злоумышленник похитил из жилища ценные вещи, пока хозяина не было дома.

Вернувшись домой после недельного отсутствия, владелец жилья обнаружил, что у него пропали банковские карты, деньги, ноутбук и золотое кольцо, пишет tvn.md. В общей сложности сумма материального ущерба составила почти 170 000 леев.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, у которого ранее были проблемы с законом.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.