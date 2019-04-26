Кража топлива в депо Бельц: все фигуранты дела помещены под предварительный арест

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Суд вынес решение в отношении восьмерых подозреваемых в краже топлива в бельцком локомотивном депо ГП «Железная дорога Молдовы». Прокуроры потребовали применить предварительную меру наказания в отношении всех фигурантов в виде 30-дневного ареста.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, в результате слушаний 30 дней ареста получил начальник поста Инспектората полиции Фалешт, который покрывал кражу и получал за это от исполнителей денежное вознаграждение. В отношении замдиректора локомотивного депо в Бельцах судьи частично удовлетворили ходатайство прокуроров и, учитывая его преклонный возраст и проблемы с сердечно-сосудистой системой, наложили арест на 20-дневный срок.

Один из механиков, обвиняемых по делу, получил домашний арест на 30 дней. К такому решению судьи пришли в связи с тем, что на попечении обвиняемого находятся отец, прикованный к постели, и старшая сестра, признанная судом недееспособной. А в отношении третьего механика, обвиняемого по делу, судьи частично удовлетворили ходатайство прокуроров и назначили 20 дней ареста. Ещё два механика, предположительно причастных к краже топлива, проведут следующие 30 дней в изоляторе.

Кроме этого, при вынесении решения в связи с предварительным арестом суд принял во внимание, что один из «покупателей», обвиняемых по делу, страдает сердечно-сосудистым заболеванием, поэтому в его отношении применили 20-дневный арест. А второму «покупателю» назначили домашний арест на 30 дней. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Напомним, что прокуроры антикоррупции северного подразделения совместно с сотрудниками северного управления Национального антикоррупционного центра провели на этой неделе обыски в локомотивном депо в Бельцах, принадлежащем ГП “Железная дорога Молдовы”. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о незаконном присвоении активов и пассивной коррупции. В результате удалось отследить и задокументировать преступную схему по факту систематических краж топлива из локомотивов.

Как удалось установить, некоторые из сотрудников локомотивного депо в Бельцах систематически сливали дизельное топливо в объёме 50–200 литров, а впоследствии перепродавали двум покупателям из села Рэуцел Фалештского района. “Покрывал” работников заместитель руководителя учреждения. Взамен мужчина получал по 500-1500 леев в месяц с каждого сотрудника. В деле также замешан начальник ИП Фалешты, который также получал от вышеуказанных лиц деньги и топливо.