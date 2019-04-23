Кража топлива: 8 человек задержаны в ходе обысков в локомотивном депо в Бельцах (ФОТО)

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Прокуроры антикоррупции северного подразделения совместно с сотрудниками северного управления Национального антикоррупционного центра провели сегодня обыски в локомотивном депо в Бельцах, принадлежащем ГП “Железная дорога Молдовы”. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела о незаконном присвоении активов и пассивной коррупции.

В результате удалось отследить и задокументировать преступную схему по факту систематических краж топлива из локомотивов. Как удалось установить, некоторые из сотрудников локомотивного депо в Бельцах систематически сливали дизельное топливо в объёме 50–200 литров, а впоследствии перепродавали двум покупателям из села Рэуцел Фалештского района. “Покрывал” работников заместитель руководителя учреждения. Взамен мужчина получал по 500-1500 леев в месяц с каждого сотрудника. В деле также замешан начальник ИП Фалешты, который также получал от вышеуказанных лиц деньги и топливо.

С начала уголовного преследования было похищено приблизительно 25 000 литров дизельного топлива на сумму 400 000 леев. В результате проведённых операций 8 человек были задержаны на 72 часа. Среди них: 4 машиниста локомотива, 2 гражданских лица (покупатели), заместитель начальника локомотивного депо в Бельцах и начальник Инспектората полиции, где произошло преступление.