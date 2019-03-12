Кража на винзаводе в Леушенах: чем “поживились” злоумышленники

Кража на винзаводе в Леушенах: чем “поживились” злоумышленники

Кража произошла на винном заводе в селе Леушены Теленештского района. Сотрудники обнаружили, что со склада исчезли 7 двигателей, 3 насоса и другие детали. Стоимость ущерба превышает 150 000 леев.

На данный момент точная дата произошедшего не установлена. Известно, что в период с 1 по 11 марта никто из руководителей или работников на склад не заходил. Точный ущерб будет официально объявлен после инвентаризации, пишет publika.md.

В настоящее время полиция принимает следственные меры для установления личности преступников, – отметила Ирина Бурдужан, пресс-секретарь ИП Теленешты.

Местный охранник сообщил полиции, что за последние несколько дней не заметил ничего подозрительного. В данном случае полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупных размерах.

Если воры будут задержаны, им грозит до 10 лет тюрьмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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