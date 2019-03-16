Кража на глазах у жертвы: наглый вор позарился на металлолом в чужом дворе

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Сотрудники патрульно-постовой службы предотвратили кражу из частного домовладения в Бендерах. Днём 14 марта 60-летний хозяин жилья услышал лай собаки и вышел во двор. Пенсионер увидел, как незнакомый мужчина собирает по двору металлические изделия, и тут же позвонил в милицию.

Части старой кровати, фрагменты троса, остатки сетки-рабицы были готовы к выносу. Охотника за металлоломом правоохранители буквально сняли с чужого забора. Как оказалось, в преступном азарте вор не заметил сотрудников патрульно-постовой службы, подоспевших к месту происшествия.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в содеянном 41-летний мужчина сознался. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.