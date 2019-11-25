Кража на автовокзале попала в объектив камеры видеонаблюдения: злоумышленник задержан (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 58-летнего мужчину из Черновцов, подозреваемого в краже.

По данным пресс-службы столичной полиции, 23 сентября в дежурную часть обратилась 42-летняя женщина, которая сообщила, что, когда она находилась в зале ожидания северного автовокзала, неизвестный украл у неё сумку, в которой находился ноутбук модели «HP 255 G4» и роутер Wi-Fi. Сумма ущерба составила 5 300 леев.

Органы правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлён момент кражи. В результате следственных мероприятий злоумышленник был идентифицирован и задержан. Мужчина признал свою вину, а правоохранители нашли украденное имущество в квартире, которую он временно арендовал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.