Кража на 100 миллионов долларов: правоохранители задержали группу хакеров, среди которых – молдаванин

Кража на 100 миллионов долларов: правоохранители задержали группу хакеров, среди которых – молдаванин

Группа киберпреступников, среди которых – гражданин Молдовы, использовало вредоносное ПО, в результате чего было украдено около 100 миллионов долларов у клиентов в 24 банках США и Канады. Жертвами мошенников стали около 40 000 пользователей.

Европейские и американские полицейские службы установили, что преступники использовали ПО GozNym, при помощи которого им удалось атаковать сайты, принадлежащие банкам, базирующимся в США и Канаде, передаёт realitatea.md.

Члены группировки познакомились в социальных сетях. К данному моменту 10 хакеров, в том числе молдаванин, были задержаны, а ещё 5 находятся в розыске, включая создателя вредоносного ПО.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md