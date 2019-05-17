Кража на 100 миллионов долларов: правоохранители задержали группу хакеров, среди которых – молдаванин

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Группа киберпреступников, среди которых – гражданин Молдовы, использовало вредоносное ПО, в результате чего было украдено около 100 миллионов долларов у клиентов в 24 банках США и Канады. Жертвами мошенников стали около 40 000 пользователей.

Европейские и американские полицейские службы установили, что преступники использовали ПО GozNym, при помощи которого им удалось атаковать сайты, принадлежащие банкам, базирующимся в США и Канаде, передаёт realitatea.md.

Члены группировки познакомились в социальных сетях. К данному моменту 10 хакеров, в том числе молдаванин, были задержаны, а ещё 5 находятся в розыске, включая создателя вредоносного ПО.