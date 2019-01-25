Кража куртки может обернуться для недавно освободившегося жителя столицы новым тюремным сроком (ВИДЕО)

Кража куртки может обернуться для недавно освободившегося жителя столицы новым тюремным сроком (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже куртки на территории магазина.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, о краже сообщила потерпевшая. На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители выяснили, что украденная куртка, которая принадлежала 37-летней сотруднице магазина, была оставлена без присмотра. Ущерб, нанесённый пострадавшей, составил 1 490 леев.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый был задержан и сопровождён в полицейский участок. Мужчина признал свою вину и сообщил, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что ранее мужчина был осужден за подобные преступления и был освобождён от тюремного заключения летом прошлого года.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 32 500 леев до 67 500 леев, общественные работы от 180 часов до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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