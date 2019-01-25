Кража куртки может обернуться для недавно освободившегося жителя столицы новым тюремным сроком (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 41-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже куртки на территории магазина.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, о краже сообщила потерпевшая. На место происшествия прибыла оперативная группа. Правоохранители выяснили, что украденная куртка, которая принадлежала 37-летней сотруднице магазина, была оставлена без присмотра. Ущерб, нанесённый пострадавшей, составил 1 490 леев.

В ходе следственных мероприятий подозреваемый был задержан и сопровождён в полицейский участок. Мужчина признал свою вину и сообщил, что во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что ранее мужчина был осужден за подобные преступления и был освобождён от тюремного заключения летом прошлого года.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере от 32 500 леев до 67 500 леев, общественные работы от 180 часов до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.