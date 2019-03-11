Кража кошелька в магазине попала на камеру видеонаблюдения: полиция разослала ориентировки (ВИДЕО)

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Мужчина, который появляется на кадрах, разыскивается полицией сектора Ботаника по подозрению в совершении кражи.

По данным пресс-службы столичной полиции, предполагается, что мужчина украл в одном из супермаркетов на бульваре Дечебал кошелёк с деньгами и банковской картой, забытый на прилавке. Своими преступными действиями подозреваемый нанёс 20-летнему владельцу кошелька ущерб в размере 3 100 леев.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Вору грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 120 до 240 часов или до 4 лет тюремного заключения.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину, звонить по номеру 060 104 306. Конфиденциальность гарантируется.