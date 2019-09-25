Кража Iphone 8 может обернуться для ранее судимого жителя столицы новым тюремным сроком (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 32-летнего жителя Кишинёва за кражу мобильного телефона, совершённую в одном из столичных магазинов. Подозреваемый ранее был судим за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, представители магазина сообщили о краже телефона Iphone 8 в начале июля. На место происшествия прибыла оперативная группа. Сотрудники магазина рассказали правоохранителям, что мужчина вошёл в помещение и, воспользовавшись их невнимательностью, украл телефон с витрины. Таким образом он нанёс ущерб в размере 16 800 леев. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

В результате следственно-оперативных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. В ходе допроса мужчина признал свою вину. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд на пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.