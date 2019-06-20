Кража детской коляски в столице попала на камеру: вор задержан (ВИДЕО)

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47-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка по подозрению в краже детской коляски.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл 27 мая. На место происшествия прибыла оперативная группа, которая установила, что злоумышленник проник в подъезд жилого дома на улице Измаил сектора Рышкановка и украл детскую коляску, после чего скрылся в неизвестном направлении. Преступные действия мужчины попали на камеру наружного видеонаблюдения. Сумма причинённого ущерба составила 6 000 леев.

В результате специальных следственных мер подозреваемый был идентифицирован, задержан и отконвоирован в Инспекторат полиции. В ходе допроса мужчина признал свою вину и рассказал, что украденное имущество он продал на столичном рынке. Правоохранителям удалось найти детскую коляску, после чего имущество было возвращено законному владельцу.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.