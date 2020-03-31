Кража денег у банкомата в Комрате: полиция ищет подозреваемого (ФОТО, ВИДЕО)

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У банкомата в Комрате украли деньги. Полиция Гагаузии ищет человека, который может быть причастен к краже.

Сотрудники ИП Комрата просят граждан помочь установить личность мужчины, который днём 25 марта находился у одного из комратских банкоматов, где произошло хищение денег.

Всех, кто что-либо знает об инциденте, просят сообщить информацию по телефонам: 0 (298) 2-57-95; 0 (298) 2-29-80. Кроме того, информацию можно анонимно оставить на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе “Электронный ящик доверия”.

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