Краска для яиц может быть опасной: предупреждение Агентства по защите прав потребителей

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В канун Пасхи граждане страны начинают выбирать краску для яиц. Специалисты Агентства по защите прав потребителей рекомендуют уделить этому процессу больше внимания, так как использование ядовитых красителей, которые иногда встречаются на прилавках, может превратить светлый праздник в срочный визит к врачу.

Так, эксперты настоятельно рекомендуют не покупать краску для яиц в виде порошка, которую продают на улицах. Но даже выбору краски в магазине стоит уделить особое внимание и тщательно изучить всю информацию на упаковке. Она должна содержать марку производителя (или импортёра), его адрес, массу/объём, основные характеристики, состав, используемые добавки, возможные риски, способ применения и хранения, противопоказания, срок годности и дату изготовления. Вся эта информация обязательно должна быть написана на молдавском языке.

Кроме того, специалисты Агентства по защите прав потребителей настоятельно рекомендуют не покупать краску, продаваемую на развес или по «ложечкам». Особенно у тех людей, «бизнес» которых кажется сомнительным. Потребитель имеет право потребовать у продавца санитарное разрешение, чтобы убедиться в том, что краска продаётся с разрешения органов общественного здравоохранения.

Эксперты также рекомендуют уделить внимание выбору яиц, которые будут окрашены. Так, следует выбирать целые яйца, без трещин, с чистой скорлупой. Если была окрашена не только скорлупа, но и белок, то рекомендуется такое яйцо не кушать.

О любых нарушениях, связанных с краской для яиц, можно сообщать в Агентство по защите потребителей и надзору за рынком или в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов.

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