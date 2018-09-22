Красивую молдавскую традицию изготовления вина показал президент на видео

Красивую молдавскую традицию изготовления вина показал президент на видео

Глава государства вместе с супругой и сыновьями принял участие в сборе винограда в родительском доме в Садова и изготовления из него вина. 

Как отметил Игорь Додон, каждый год его семья производит несколько тонн домашнего вина.

– Показал сыновьям, как собираются гроздья винограда, как изготавливается домашнее вино, – когда-то этому меня самого научили мои родители. Это красивая молдавская традиция, которая передаётся из поколения в поколение на протяжении веков, – отметил он.

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