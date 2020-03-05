Красиво ты войди в свою жизнь

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Почему модно оставаться собой и о чём надо задуматься накануне 8 Марта

Мода – понятие парадоксальное. И желание совместить несовместимое, например бисер и джинсы, не у всех получается. Во многих городах Европы сейчас масса модных вещей, типа порванных штанов стоимостью в €5 тыс., но при этом очень сложно найти приличное женственное платье. Как справляются с этой проблемой очаровательные молдавские дамы?

Акцент на эстетику хиппи

Когда женщина понимает, что при наличии множества вещей ей нечего надеть, это уже личный кризис. Дизайнер одежды Levyla styil Людмила Левитская утверждает, что мода всегда социальна и транслирует состояние общества. В столице появляется всё больше женщин, в том числе и молодых, одетых в хорошие, но совершенно одинаковые вещи. Они мыслят штампами и ими же живут, тем самым ограничивают свою женственность.

– Если говорить о модных тенденциях, то можно заметить, что классическая эстетика отходит на второй план, хотя полностью она не исчезала в любые времена и проявлялась в различных направлениях, к примеру в таких, как new look. Сейчас же акцент будет ставиться на эстетику хиппи, станут популярными кислотные цвета, – прогнозирует Людмила Левитская. – Останется и практичная сторона, то есть джинсы никуда не денутся, как и другая комфортная одежда. Думаю, что будет распространяться эконаправление. То есть замена натуральных тканей искусственными. Синтетика, обладая пластичными характеристиками, предполагает простые формы и лаконичность, но при этом она всё-таки вредна для людей.

Стройные молоденькие девушки могут надеть на себя любую вещь – и будут выглядеть великолепно. Но с годами из-за гормональной перестройки в организме у многих женщин появляются проблемы с весом, прибавляются дополнительные килограммы. В подобных ситуациях обтягивающие вещи носить категорически не рекомендуется. Для таких дам специалисты предлагают стиль бохо – богемный, креативный арт-дизайн, который предполагает объёмные силуэты и некую многослойность. В этом сезоне упомянутый стиль прощается с артистичными кружевами и уходит в конструктивизм, предполагающий геометрические коллажи.

Женщинам, которые стремятся к самовыражению, лучше обратиться за советом к модельеру или дизайнеру и заказать несколько вещей, сшитых с учётом особенностей фигуры. Но увы, сейчас умы человеческие занимает масс-маркет – сегмент рынка, рассчитанный на самую многочисленную аудиторию, и это уже объективная реальность. Но в таких местах без подсказки сложно отыскать нечто индивидуальное.

Чтобы выглядеть хорошо, не обязательно прибегать к кардинальным методам коррекции. Согласно статистике, внешний вид – это 80% правильного ухода за кожей и лишь 20% – генетика.

Масс-маркет подмял стиль

Профессиональные дизайнеры сравнивают масс-маркет с монстром, съедающим все стили. К вещам люди стали относиться потребительски, приобретают то, что, по их мнению, модно, а не то, что им идёт. Купил – не подошло – выбросил. Это в лучшем случае. Увы, ныне не так часто можно встретить женщин, обладающих своим личным стилем, сотканным из разных популярных направлений.

– Сейчас очень модно оставаться собой, – советует имиджмейкер-стилист Лора Зуева. – Я помогаю найти индивидуальный стиль согласно фигуре и возрасту. Таким образом человек перестаёт быть зависимым от вещей и неосознанного потребления и тем самым экономит время и деньги.

В представленном массовым рынком изобилии очень легко потеряться, поэтому нужен проводник, хотя бы на первое время. И если женщина хочет создать свой образ, она обращается к стилисту, и они вместе подбирают базовые вещи вне времени и вне моды, тем более что мода сейчас непредсказуема. Кстати, очень хорошие новые стильные вещи можно купить везде, так что проблема не в кошельке.

Как пояснила Лора Зуева, при подборе гардероба составляется колесо жизни, то есть определяется, сколько времени посвящается работе, отдыху, спорту, путешествиям и т. д. И при этом каждая вещь должна соответствовать определённым ситуациям. Преображаясь внешне, человек меняет и своё внутреннее состояние.

Эксперт поясняет, что у шопинга тоже есть свои правила – нужно учиться покупать одежду. Кроме того, в магазины нужно ходить со списком, и это касается не только продуктовых маркетов.

Расхлами себя сам

У нас слишком много одежды из-за того, что с детства вырабатывается привычка не выбрасывать вещь, потому что она красивая, ещё вполне хорошая, может пригодиться, если похудеешь. Отдельная категория вещей – на праздник, на особый случай и так далее. Так и выходит, что полный шкаф одежды, а надеть нечего.

Первое, что нужно сделать, – перебрать вещи в шкафу. Модельер-конструктор Ирина Чернец уверена, что очень помогает, если в этот момент слушать советы КонМари или какой-нибудь марафон по расхламлению. Нужно оставить только то, что вы реально носите, что вас радует. Хорошую одежду, которая вам по разным причинам не нужна, можно продать, подарить или отдать тем, кому она пригодится. Как результат, у вас останется хорошая подборка вещей, которые легко можно найти в шкафу, быстро скомбинировать, и они ещё будут радовать.

– Хотела бы посоветовать женщинам завести в своём гардеробе платья, которые будут подчёркивать их достоинства, – говорит Ирина Чернец. – Лично мне нравятся трикотажные платья плотной вязки – тёплые, мягкие и красивые. Тонкие трикотажные ткани не всегда хорошо лежат на фигуре, часто акцентируя проблемные зоны, их стоит выбирать более внимательно. Платье – это универсальная единица гардероба, которая заменяет минимум две другие вещи. Это женственно и прекрасно. Хороший вариант – сарафан. Удобно и практично, особенно в холодное время.

Эксперт считает, что интересные вещи разных размеров на нестандартную фигуру можно найти в стоковых магазинах, где цены на порядок ниже. Хорошо покупать одежду в конце сезона, когда на неё солидные скидки. Много интересного можно найти в секонд-хендах, где могут заваляться новые брендовые экземпляры. Но если человек покупает всё подряд, это уже не проблема стилиста или дизайнера – это болезнь, которой должен заняться психолог. Ведь, увы, сегодня ониомания, или «шопоголизм», – очень распространённое явление. Часто с виду безобидное увлечение перерастает в сильнейшую зависимость.

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А ля Мэрилин Монро

Ирина Морозова, визажист-стилист:

– Любая женщина хочет быть красивой, причём за минимальное количество средств. Те, кому бюджет позволяет, покупают только дорогую косметику – это жертвы Instagram. У кого бюджет скромнее, считают: раз денег нет, то зачем ходить по дорогим магазинам. Но следует хотя бы один раз зайти и убедиться, что даже у товара на сияющих витринах цены могут быть общедоступными. Просто когда разговариваешь с консультантом, нужно представить, что говоришь с врачом, и если появился элемент доверия, можно рассказать о том, что волнует. Оголить свои проблемы и поставить задачи. У кого-то прыщи, пигментные пятна, купероз или морщины, кто-то недоволен выразительностью глаз или губ. Консультант сможет помочь сориентироваться в сумасшедшем мире индустрии красоты.

На самом деле чтобы выглядеть хорошо, не обязательно прибегать к кардинальным методам коррекции. Согласно статистике, внешний вид – это 80% правильного ухода за кожей и лишь 20% – генетика. И уход даже важнее, чем макияж. Тут без премудростей: кожу надо защищать, питать и увлажнять, и всё это можно делать малыми средствами.

Что касается декоративной косметики – это рама для картины. Тональным средством можно подкорректировать неровности, изобразить игру света и тени. Красивое свечение лица, используя приёмы художников, можно создать одним продуктом.

Для создания образа не надо набивать косметичку массой кремов, помад и теней. Мы все – жертвы рекламы, но то, чем, скажем, пользуется подруга, может вам не подойти. Сейчас консультанты в престижных магазинах косметики владеют искусством макияжа, и они обязаны, при желании клиента, показать продукт. Таким образом за умеренную цену можно собрать компактную косметичку, которая будет служить 1–2 года, в зависимости от срока годности продукта. И не обязательно всё покупать сразу.

Для праздничного макияжа нужно иметь подводку для век и тушь – и тогда можно оформить макияж а ля Мэрилин Монро. Для женщин любого возраста всегда найдётся свой цвет помады. К примеру, красная помада идёт всем, просто нужно подобрать нужный оттенок красного, а их очень много.

Женщины с обложек глянцевых журналов тоже просыпаются с отёками под глазами, углублёнными морщинками и прочими изъянами. Они выглядят великолепно, потому что умеют наносить макияж. И этому все могут научиться.

Наталья Устюгова