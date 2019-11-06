Крали велосипеды и ценные вещи: двое молодых людей пойдут под суд за серию краж (ВИДЕО)

Крали велосипеды и ценные вещи: двое молодых людей пойдут под суд за серию краж (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали двух молодых людей, промышлявших кражами. Их подозревают в похищении ценных вещей и велосипедов с лестничных площадок жилых домов.

Было установлено, что задержанные жители Оргеевского и Теленештского районов в возрасте 20 лет и 21 года ранее попадались в руки полиции за аналогичные преступления. Правоохранители выяснили, что молодые люди совершили не менее 13 краж на территории сектора Буюканы. Действия злоумышленников попали на камеры наблюдения. Общий ущерб составил 43 000 леев.

В ходе разбирательств задержанные признали свою вину, сообщив, что воровали оставленные без присмотра ценности, а затем продавали их по символическим ценам. В то же время сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчины причастны как минимум к 40 случаям краж на территории Кишинёва.

Согласно действующему уголовному законодательству, обвиняемым грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md