Крали из подъездов домов: трех подростков задержали на Ботанике (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали трех подростков, подозреваемых в совершении серии краж велосипедов, самокатов и одежды из подъездов и балконов жилых домов.

Задержанные жители Кишинёва в возрасте от 15 до 17 лет промышляли кражами ценных вещей, оставленных без присмотра владельцами. Общая сумма ущерба, нанесённого жертвам, оценивается в 25 650 леев.

Во время слушаний подозреваемые признали свою вину, сообщив правоохранительным органам, что похищенные товары сдавали в ломбард. Предварительно, в течение сентября-октября, они совершили 4 кражи.

Часть похищенных товаров была изъята и возвращена владельцам. Наказание за содеянное предусматривает штраф в размере от 32 000 до 67 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.