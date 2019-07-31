Крайний срок уплаты налога на недвижимость и землю истекает 15 августа

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Государственная налоговая служба (ГНС) напоминает, что 15 августа истекает первый крайний срок уплаты налога на недвижимость и землю. Налогоплательщики, уплатившие налог до 30 июня, получают скидку в размере 15%. В этом году этим воспользовались 80% владельцев недвижимости, по сравнению с 70% в предыдущем году.

Налог на недвижимое имущество уплачивается субъектом налогообложения в местные бюджеты, где находятся объекты налогообложения, равными частями не позднее 15 августа (первый срок) и 15 октября (второй срок) текущего года. Налогоплательщики, которые уплачивают полную сумму налога за текущий финансовый год до 30 июня соответствующего года, получают право на 15-процентную скидку по сумме налога, подлежащего уплате, уточняет Налоговая служба.

Около 400 миллионов леев поступило в национальный публичный бюджет за счет этого вида налога более чем от 80% владельцев недвижимости, которые выполнили свое обязательство по уплате налога на недвижимость и земельного налога до 30 июня 2019 года, передаёт moldpres.md.

В этом контексте Государственная налоговая служба подтверждает, что согласно положениям Налогового кодекса Республики Молдова, налог на недвижимое имущество уплачивается в бюджет административно-территориальной единицы, согласно месту расположения объекта недвижимости, двумя равными частями, до 15 августа и 15 октября соответственно.

За неуплату налога на недвижимое имущество в сроки, предусмотренные законодательством, в соответствии с положениями ст. 228 п. 2 Налогового кодекса начисляется пеня за каждый день задержки за период, который начинается после срока оплаты налога и заканчивается в день фактической уплаты включительно. Таким образом, пеня на 2019 год установлена в размере 0,0329% в день.