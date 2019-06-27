Аэропорт стал самым востребованным пропускным пунктом за сутки

Аэропорт стал самым востребованным пропускным пунктом за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 434 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 203.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 34 885 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 688.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 414 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 122 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 640 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 525 пересечений,
  • КПП «Кагул» – 5 274 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 011 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 2 754 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 2 394 пересечений;
  • КПП «Крива» – 2 262 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 2 305 пересечений.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 4 человека нарушили режим КПП;
  • 1 человек предъявил поддельный документ;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

На данный момент все КПП работают в обычном режиме.

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