КПП паромного типа “Цекиновка” приостановил свою деятельность

КПП паромного типа “Цекиновка” приостановил свою деятельность

Контрольно-пропускной пункт паромного типа “Цекиновка”, расположенный на территории Украины, временно закрыт.

Об этом сообщила сегодня Таможенная служба Республики Молдова. По данным ведомства, украинские коллеги сообщили, что деятельность КПП прервана из-за отключения электричества, передаёт moldpres.md.

Таможенная служба рекомендует лицам, планирующим пересечь границу через указанный пункт пропуска, выбрать другие близлежащие посты, как например “Сороки-Цекиновка” (местного значения) или “Косэуць-Ямполь” (международный).

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