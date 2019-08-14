КПП паромного типа “Цекиновка” приостановил свою деятельность

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Контрольно-пропускной пункт паромного типа “Цекиновка”, расположенный на территории Украины, временно закрыт.

Об этом сообщила сегодня Таможенная служба Республики Молдова. По данным ведомства, украинские коллеги сообщили, что деятельность КПП прервана из-за отключения электричества, передаёт moldpres.md.

Таможенная служба рекомендует лицам, планирующим пересечь границу через указанный пункт пропуска, выбрать другие близлежащие посты, как например “Сороки-Цекиновка” (местного значения) или “Косэуць-Ямполь” (международный).