КПП “Леушены” — самый востребованный пропускной пункт

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 4 человека нарушили режим КПП;
- 1 иностранец превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.
В пунктах пересечения поток лиц составил 39 830 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 21 068. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 055 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 008 пересечений, среди которых 5 518 автомобилей с иностранными номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 6 977 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 098 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 396 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 333 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 631 пересечение,
- КПП «Крива» – 2 168 пересечений,
- КПП «Кагул» – 2 033 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 721 пересечение,
- КПП «Паланка» – 1 376 пересечений,
- КПП «Тудора» – 1 000 пересечений.
Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.
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