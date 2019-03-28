КПП “Леушены” — самый востребованный пропускной пункт за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

13 человек нарушили режим КПП;

7 попыток предъявить поддельные документы;

3 попытки незаконного провоза товаров;

7 иностранцев превысили срок пребывания на территории Молдовы;

24 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 39 773 перехода. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 468. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 244 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 473 пересечения, среди которых 6 057 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 323 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 204 пересечения,

КПП «Скуляны» – 4 515 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 288 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 397 пересечений,

КПП «Кагул» – 2 200 пересечений,

КПП «Крива» – 1 785 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 678 пересечений,

КПП «Костешты» – 1 549 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 1 085 пересечений.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.