Наиболее востребованными пунктами пересечения границы оказались Леушены и Отачь.
Согласно данным Пограничной полиции, за последние 24 часа границу пересекли 56 241 человек – 30 194 из них в направлении выезда из Республики Молдова. В 33 134 случаях путешественниками являлись граждане нашей страны.
За вышеуказанный период были зарегистрированы следующие незаконные действия:
– шесть человек нарушили правила пересечения границы;
– три попытки пройти пограничный контроль по поддельным документам;
– два иностранных гражданина нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;
– два человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны по информации, полученной от правоохранительных органов.
Самыми популярными пунктами пропуска оказались следующие:
КПП Леушены – 11 171 пересечение;
КПП Отачь – 7048 пересечений;
КПП Международный кишиневский аэропорт – 6346 пересечений;
КПП Скулень – 6414 пересечения;
КПП Джурджулешты – Галац – 4081 пересечение;
КПП Крива – 3496 пересечений;
КПП Кагул – 2765 пересечений.
В связи с высоким уровнем воды в Днестре, КПП Косэуць временно приостановил свою деятельность.