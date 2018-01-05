Наиболее востребованными пунктами пересечения границы оказались Леушены и Отачь.

Согласно данным Пограничной полиции, за последние 24 часа границу пересекли 56 241 человек – 30 194 из них в направлении выезда из Республики Молдова. В 33 134 случаях путешественниками являлись граждане нашей страны.

За вышеуказанный период были зарегистрированы следующие незаконные действия:

– шесть человек нарушили правила пересечения границы;

– три попытки пройти пограничный контроль по поддельным документам;

– два иностранных гражданина нарушили срок пребывания на территории Республики Молдова;

– два человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны по информации, полученной от правоохранительных органов.

Самыми популярными пунктами пропуска оказались следующие:

КПП Леушены – 11 171 пересечение;

КПП Отачь – 7048 пересечений;

КПП Международный кишиневский аэропорт – 6346 пересечений;

КПП Скулень – 6414 пересечения;

КПП Джурджулешты – Галац – 4081 пересечение;

КПП Крива – 3496 пересечений;

КПП Кагул – 2765 пересечений.

В связи с высоким уровнем воды в Днестре, КПП Косэуць временно приостановил свою деятельность.