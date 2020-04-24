КПП “Джурджулешты-Галац” вновь открыт для грузоперевозок

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С 23 апреля пункт пересечения границы “Джурджулешты-Галац” вновь заработал для грузовых перевозок.

Решение об открытии данного КПП было принято с связи с большой нагрузкой на пограничный пункт “Леушены-Албица”, пишет diez.md.

Пункт пересечения “Джурджулешты-Галац” является стратегическим для нашей страны. Теперь грузоперевозчики могут воспользоваться дополнительным пунктом пропуска. Это позволит предотвратить формирование очередей и сократить время ожидания, – пояснил министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян.

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