Кожокару: Установка киосков в парках – не развитие города, а продвижение чьих-то интересов

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В четверг временно исполняющий примара Руслан Кодряну опубликовал на своей странице в социальной сети карту парков, где в жаркий период года будут работать киоски. Судя по представленным данным, только в парке “Валя Морилор” предполагается функционирование около 14 киосков. В остальных парках число разнится.

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару накануне отправился с инспекцией в вышеназванный парк. Примечательно, что у входа в него он насчитал 12 киосков, которых на опубликованной Кодряну карте нет.

– На 50 квадратных метрах я насчитал 12 киосков. Кодряну хочет установить еще более 12 киосков. Если проанализировать, из существующих киосков треть не работают, – отметил Кожокару.

По его словам, примэрия выдает авторизации экономическим агентам на деятельность киосков, а те, в свою очередь, передают документы третьим лицам на ведение их деятельности.

– Это не развитие города, это защита интересов лиц, которые имеют отношение к кому-то из примэрии. Примар поменялся, а проблема осталась прежней. Если бы Кодряну действительно хотел решить данный вопрос, он бы действовал, согласно закону, и проводил бы тендеры для экономических агентов, которые хотят установить свои киоски по городу и вести экономическую деятельность, – считает глава фракции.

Кожокару также отметил, что данный вид торговли является стационарным, а не передвижным, как должно было бы быть. Он также напомнил, что фракция ПСРМ в Муниципальном совете неоднократно предлагала соответствующим управлениям вместе со специалистами разработать проект по единому дизайну всех ларьков в столице. Также проводились слушания по деятельности киосков и продаваемого там товара, однако конкретных результатов в данном направлении пока так и нет.