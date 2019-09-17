Кожокару: У нас должны быть прозрачные правила, одни для всех (ВИДЕО)

Кожокару: У нас должны быть прозрачные правила, одни для всех (ВИДЕО)

Жители Кишинева крайне недовольны участившимися случаями приватизации муниципальной собственности. Об этом в рамках заседания Муниципального совета заявил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару. Социалист возмутился не только тем фактом, что земельные вопросы пакетом включены в повестку заседания, но и тем, в каком порядке они рассматриваются. 

– Если есть заявление, поданное в примэрию в 2007 году, и оно до сих пор не рассматривается, я не могу понять, каким образом в повестку попадает вопрос, зарегистрированный всего неделю назад? – сказал он. 

Кожокару также отметил, что “мы не можем себе позволить, чтобы после каждого заседания МСК мы лишались 5-6 гектаров муниципальной земли только потому, что кому-то нужно построить дом или улучшить свое финансовое состояние”.

– У нас должны быть прозрачные правила, одни для всех. Я хочу, чтобы вопросы в повестку заседания включались по мере подачи заявок. Только и всего! –  добавил он. 

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