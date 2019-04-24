Кожокару: Социалисты всегда будут рядом с людьми, независимо от политической ситуации в стране

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева в среду поздравила членов ассоциации Общества глухих в Молдове с Пасхальными праздниками.

Обращаясь с приветственным словом к присутствующим, председатель фракции Динарий Кожокару сообщил, что социалисты всегда готовы помогать и всячески поддерживать граждан, особенно, если речь идет о людях с ограниченными возможностями. Кожокару также выразил надежду на то, что вместе с гражданами социалистам удастся осуществить много важных и полезных для общества проектов.

– Независимо от политической ситуации в стране, мы всегда будем осуществлять социальные проекты и помогать населению, – сказал глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете.

В то же время муниципальный советник от фракции ПСРМ Евгения Чебан напомнила присутствующим о том, что по случаю Пасхальных праздников они могут получить единовременную помощь в размере 500 леев.

– Социалисты в Муниципальном совете настояли на выделении единовременной помощи, а также увеличении суммы. В прошлом году по случаю праздников было выделено по 350 леев, в этом году мы добились, чтобы ее увеличили до 500 леев. Деньги можно получить в отделениях почты, – сказала советник.

Она также рассказала о том, что по инициативе социалистов в квартирах людей с нарушением слуха были установлены световые звонки, а на ряде перекрестков столицы появились звуковые светофоры. Также были выделены слуховые аппараты, трости, тонометры, глюкометры. Кроме того, выделяется помощь в размере 2 тысяч леев за рождение ребенка и по 700 леев, если все три ребенка в семье посещают детский сад.

– После того, как нам удалось осуществить ряд социальных проектов, правительство Молдовы решило перенять наши инициативы и также выделять единовременную помощь. В том числе решили давать коробку с разными вещами для новорожденного, – отметила Чебан.

Напомним, на протяжении этой недели депутаты, советники и активисты Партии социалистов в Молдове по всей стране навещают пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, семьи с низким доходом для того, чтобы поздравить их с Пасхальными праздниками и оказать необходимую помощь. Социалисты распределят среди них 20 тысяч праздничных пакетов.