Кожокару: Сегодня у нас есть шанс положить конец хаосу в примэрии Кишинева! (ВИДЕО)

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Сегодня – исторический день в истории муниципия Кишинев, когда в отставку может быть отправлен тот, кто зубами держится за свое кресло, имея поддержку ДПМ. Об этом с трибуны на заседании Муниципального совета заявил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, имея в виду внесенный в повестку проект об отставке врио примара Руслана Кодряну.

Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева напомнил, что несколько недель назад муниципальные советники выразили вотум недоверия Руслану Кодряну и Нистору Грозаву, отметив, что им следовало бы подать в отставку самостоятельно.

– Вы хорошо знаете, что он (Кодряну – прим. ред.) вошел в примэрию, как говорят коллеги, через “черный вход” – сначала с Сильвией Раду, потом он “самопровозгласился” врио примара. Подобное не позволительно ни в одной стране Европейского союза, а у нас можно, и это делают те, кто, якобы, продвигает европейские ценности, – сказал он.

Кожокару отметил, что вышеназванные не захотели самостоятельно покидать свои должности, потому что им удобно их занимать и продолжать заниматься начатым. В данной связи председатель фракции ПСРМ напомнил о сомнительной закупке автобусов для муниципия через офшорную компанию на Кипре, основателем которой является член ДПМ Кирилл Габурич.

– Мы видим, что и сейчас, когда кто-то пытается изменить ситуацию в Кишиневе, появляются те, кто находит какие-то “запятые” или вставляет нам палки в колеса, чтобы мы не могли реализовать проекты. На целом ряде предприятий были сменены руководители, а на их должности поставлены случайные люди, по политическим критериям, которые не считают нужным слушать друг друга. В примэрии Кишинева установились непонимание и хаос. Мы должны положить конец этому! Это исторический день в истории муниципия Кишинев, когда в отставку может быть отправлен тот, кто зубами держится за свое кресло, имея поддержку ДПМ, – сказал он.

Кожокару призвал советников из других фракций не покидать заседание и проголосовать так, как им велят здравый смысл и совесть.