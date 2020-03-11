Кожокару рассказал об особенностях COVID-19: “Его активность зависит от иммунной системы” (ВИДЕО)

0

Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару, который по совместительству является врачом в Республиканской клинической больнице, рассказал об особенностях и мерах предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции нового типа. Он призвал население не быть равнодушными, отметив, что каждый из нас несёт ответственность за распространение COVID-19.

Так, по словам специалиста, коронавирус – это обычный вирус, который может привести к некоторым более серьёзным осложнениям. Согласно статистике, коронавирус в 2,7 раза более агрессивный по сравнению с обычным вирусом. Ежегодно в мире из-за вируса гриппа умирают 700-800 тысяч человек. Смертность от гриппа H1N1 во всем мире составила 3%.

– Так как коронавирус – это обычный вирус, способы защиты он него на 100% такие же. Меры предосторожности – это местная гигиена: нужно мыть руки, лицо. Если говорить о вирусе и организме, то его активность зависит от иммунной системы человека, – отметил Кожокару.

В этом контексте врач призвал население не быть равнодушными в данной ситуации, не выходить на работу и обращаться к врачу, когда проявляются симптомы болезни.

– Я знаю, что у каждого из нас по-своему сложная финансовая ситуация, и мы все время думаем о том, чтобы не пропускать работу, чтобы зарабатывать деньги, но если мы запустим ситуацию в случае любой болезни, у нас будет вдвое больше затрат на лечение. Давайте будем более рациональными, и когда у нас проявились симптомы болезни, 2-3 дня будем находиться дома в изоляции и обращаться к семейному врачу или скорую помощь. Каждый из нас несёт ответственность за распространение вируса. Давайте не будем делать так, чтобы пострадала вся страна. Обращайтесь к врачам и своевременно проходите лечение, – призвал Кожокару.