Кожокару: Проголосовал за стабильное будущее для наших детей (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты от Партии социалистов по одномандатному округу №26 (Буюканы, Центр) Динарий Кожокару проголосовал на своем избирательном участке.

Как отметил социалист, он проголосовал за стабильное будущее для детей.

Больно видеть, как уезжают из страны наши близкие и коллеги из-за того, что нет стабильности ни в экономике, ни в политике. Хочу, чтобы семьи оставались в стране, чтобы мы мирно жили друг с другом, чтобы страна развивалась, – подытожил Кожокару.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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