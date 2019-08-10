Кожокару: проекты, предложенные фракцией ПСРМ, помогут решить вопрос автомобильных пробок (ФОТО)

Кожокару: проекты, предложенные фракцией ПСРМ, помогут решить вопрос автомобильных пробок (ФОТО)

В Кишинёве на всех улицах, с утра и до вечера, автомобильные пробки. Это обусловлено рядом факторов, в частности, ремонтом дорог, а также ростом числа автомобилей.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару. По его мнению, вопрос автомобильных пробок можно решить, осуществив четыре проекта, предложенных фракцией ПСРМ в муниципальном совете.

Речь идёт о проекте по установке системы GPS в общественном транспорте; проекте по электронному билету; программе, по которой люди смогут узнать, через сколько минут прибудет транспорт; выделении отдельной полосы для общественного транспорта, – уточнил Кожокару.

Благодаря этим проектам, по мнению социалиста, уменьшатся пробки, увеличится число пассажиров в общественном транспорте, а также увеличится бюджет автобусного и троллейбусного парка.

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