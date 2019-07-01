Кожокару о бардаке на Центральном рынке: Где это видано, чтобы даже общественный туалет был выставлен на приватизацию?!

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Муниципальные власти уверяют горожан в том, что ситуация на Центральном рынке Кишинева стабилизируется. Однако они забывают о том, что руководство рынка, к которому в последнее время появилось так много вопросов, было назначено не кем иным, как теми, кто и сегодня руководит примэрией. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару.

– Не знаю, почему только сейчас начали проверки на рынке. Мы знаем, что Центральный рынок давно находится не в ведении Муниципального совета, а узкой группы людей, которые сами решают, сколько там торговых рядов, и кому их сдавать в аренду. Мы также хорошо знаем, что некоторые покинули рынок под давлением. Мы видим, что в настоящее время на Центральном рынке происходит борьба за монополию. Никто не предлагает решения, как сделать так, чтобы процесс был более транспарентным, чтобы самые выгодные, с точки зрения торговли, места предоставлялись на основании конкурса, – сказал он.

Кожокару также отметил, что в последнее время некоторые места на рынке стали приватизировать. Это касается, в том числе, общественного туалета.

– Где это видано? – возмутился социалист.

Напомним, что за последнее время Центральный рынок сменил сразу трех своих руководителей.