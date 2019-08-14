Кожокару: Наглые застройщики будут наказаны! (ФОТО)

Кожокару: Наглые застройщики будут наказаны! (ФОТО)

Этим утром социалисты демонтировали незаконно установленный строительной компанией забор на Буюканах. Подробности на своей странице в соцсети раскрыл председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару. 

– Снимаем забор, установленный незаконно строительной компанией на улице Кока, 7, где эта самая фирма построила многоэтажное здание с многочисленными нарушениями, – рассказал о ходе работ Кожокару.

По его словам, подобным образом должны быть наказаны все наглые застройщики. Что касается захваченного участка, то он должен быть возвращён муниципию, выразил уверенность социалист.

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