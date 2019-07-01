Кожокару – Кодряну: Кто ответит за смерть человека, которого придавило веткой на Рышкановке?

Кожокару – Кодряну: Кто ответит за смерть человека, которого придавило веткой на Рышкановке?

Несмотря на то, что на прошлой неделе в Кишиневе прошел вопиющий случай, когда на Рышкановке упавшей веткой насмерть придавило мужчину, сегодня на заседании примэрии об этом не было сказано ни слова. На это в рамках утреннего брифинга для прессы обратил внимание председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару. 

– На сегодняшнем утреннем заседании я слышу, что если водитель троллейбуса или автобуса не включит кондиционер, будут уволен и водитель, и администрация троллейбусного или автобусного парков. Я хочу посмотреть, кто будет уволен после смерти человека – претор, администратор предприятия “Зеленые насаждения” или, может, сам Руслан Кодряну подаст в отставку? – сказал он. 

Напомним, трагический инцидент произошел в Кишиневе на прошлой неделе. Мужчину насмерть придавило веткой. По факту случившегося примэрия назначила экспертизу, однако ассоциация “Зеленые насаждения” уже сняла с себя какую-либо ответственность за случившееся.

 

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