Кожокару: Кишинев должен развиваться, но не в ущерб горожанам! (ФОТО)

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Жители многоэтажек по адресу Некулче, 3, обратились к фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева с жалобой на строительство во дворе их домов высотного здания и парковки. Чтобы разобраться в ситуации, председатель фракции Динарий Кожокару организовал встречу с жильцами и вице-претором сектора Буюканы Вадимом Брынзанюком.

По словам Кожокару, жильцов возмущает тот факт, что, согласно проекту, проезжая часть вдоль нового дома будет проходить на единственной в их дворе детской площадке. Жильцы также обеспокоены тем, что в результате строительства может быть отрезана часть теплотрассы, и они останутся без тепла, в результате чего будут вынуждены перейти на автономное отопление.

– Вице-претор обещал помочь в решении проблемы. Мы, в свою очередь, сделаем все необходимые запросы и проверим всю информацию. Хотел бы отметить, что мы не против строительства и развития города, но всё должно быть законно. Город – это живой организм. Он должен развиваться, но не в ущерб жителям, – подчеркнул Динарий Кожокару на своей странице в соцсети.