Кожокару: Качественно и правильно разметка на дорогах нанесена лишь там, где живут некоторые политики

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Муниципальные службы Кишинева с этой недели начали, наконец, наносить разметку на дорогах. Работы, однако, вызвали возмущение у граждан. Например, на улице Мунчешть разметка ведет…к газону!

В данной связи глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару напомнил, что бюджет на 2019 год был принят в декабре 2018 года. В него были включены и необходимые для нанесения разметки расходы. Несмотря на это, многие муниципальные службы лишь недавно начали работу.

– На улицах города до сих пор не нанесена разметка. Если где-то и нанесена, это либо вблизи партийных офисов, либо во дворах домов, где живут некоторые политики, но не перед школами, поликлиниками и больницами, – сказал Кожокару.

По его словам, разметка на дорогах в Кишиневе наносится по политическим предпочтениям, либо во время предвыборной кампании, когда кому-то нужно набрать рейтинг.

– В интернете опубликовали фотографию, где разметка нанесена до газона и после него. И.о примара Руслан Кодряну написал на своей странице в социальных сетях, что все нормально, так и должно быть. Но, скажите, а что делать человеку в инвалидной коляске, который доедет до газона и не сможет переехать на другую сторону улицы? Газон огражден тротуаром, ширина газона – 80 см. Что делать людям с ограниченными возможностями? Зато перед офисами партий, которые мешают нам работать в Муниципальном совете, разметка на дорогах нанесена нормально и из качественных материалов, а также у перекрестков стоят полицейские, – возмутился глава фракции ПСРМ.

Он считает, что такой результат говорит о том, что и.о примара работает, исключительно исходя из политических предпочтений, а не для решения реальных проблем общества.

Напомним, на днях граждане высмеяли в социальных сетях разметку на улице Мунчешть. Там службы нанесли разметку до газона и сразу после него, при этом не известно, как людям переходить в том месте дорогу. Сразу после этого и.о примара Руслан Кодряну опубликовал в интернете фотографии и написал, что газон будет благоустроен и пешеходный переход будет нормальным.