Кожокару: Этот Муниципальный совет решает исключительно вопросы, представляющие личный интерес (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете обратилась к исполнительной власти с требованием созвать заседание совета, но, несмотря на существующий регламент и закон, ответ так и не получила.

Муниципальный советник ПСРМ Динарий Кожокару отметил в понедельник на брифинге, что в муниципии по сей день остается множество нерешенных проблем, среди которых деятельность киосков с просроченной авторизацией; снос киосков, в которых продается табак и алкоголь, и установка их вблизи учебных заведений; незаконные стройки; проблемы с общественным транспортом; проблемы с осуществлением программы по борьбе со СПИДом и так далее.

– Что касается киосков, возникает вопрос, почему в парке La izvor экономические агенты установили свои киоски, оградили территорию и не платят налоги? Также непонятно, каким образом киоски с сигаретами и алкоголем, которые были вывезены с центральных улиц города, оказываются вблизи учебных заведений. Создается впечатление, что там работают только те, у кого есть политические связи. Претуры как выдавали авторизации на деятельность, так и продолжают выдавать, нарушая все требования и регламенты. Кроме этого, до сих пор не разработан единый вид для киосков с цветами и газетами, – отметил Кожокару.

Советник возмутился и деятельностью экономических агентов, которые установили карусели в столичных парках на газонах. Он считает, что после такой деятельности в парке остается мусор, испорченный газон, и предложил, чтобы карусели были перенесены в Aventura parc в парке «Валя морилор», где когда-то существовали качели.

По словам Кожокару, местные власти стараются пропиариться на всем, чем только можно, в том числе и на проекте по общественному транспорту, на который Муниципальный совет, по инициативе фракции ПСРМ, выделил деньги из бюджета. Советник подчеркнул, что фракция Партии социалистов в МСК намерена в течение месяца представить гражданам информацию о том, какие фракции предложили Муниципальному совету к рассмотрению социальные проекты, а также, сколько проектов было осуществлено. Кроме этого, социалисты намерены обнародовать данные о том, на каких заседаниях Муниципальный совет голосовал за земельные проекты, несмотря на то, что фракция ПСРМ требовала убрать подобные вопросы из повестки.