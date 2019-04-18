Кожокару: Экономические агенты, продающие без разрешения в киосках сигареты, должны убрать этот товар в течение месяца

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Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару намерен потребовать от экономических агентов, владеющих передвижными киосками, где продаются табачные изделия без соответствующего разрешения, в течение месяца убрать данный товар. Такое решение было принято во время заседания представителей постоянного бюро Муниципального совета, претур, Национального агентства общественного здоровья и Управления торговли с экономическими агентами, продающими табачные изделия.

– С 1 января 2019 года в силу вступил закон, который запрещает продажу табачных изделий в помещениях меньше 20 м² и на расстоянии меньше 200 метров от учебного заведения или медицинского учреждения.Поскольку закон принят, и уже пошел четвертый месяц, как он не исполняется экономическими агентами, я им предложил следующее: пусть они и дальше ведут свою деятельность, но в соответствии с законом. В течение месяца они должны убрать табачные изделия из киосков, – сказал глава фракции ПСРМ.

Кожокару намерен в ближайшее время обратиться к экономическим агентам и с официальным запросом по этому поводу.

– Мы не против развития экономических агентов, мы против нарушения закона. Мы выступаем за здоровое поколение, за здоровый образ жизни, – подчеркнул он.

Кожокару также предложил присутствующим обсудить вариант единого вида киосков для муниципия, а также возвращения киосков по продаже газет и цветов на улицы города, соблюдая все нормы и закон.