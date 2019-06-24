Кожокару: Главное не кто новый директор Центрального рынка, а каким будет менеджмент

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Председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару прокомментировал назначение Виорела Браги новым директором Центрального рынка.



В частности, Кожокару сообщил, что проблемы с незаконными поборами на Центральном рынке существовали всегда, однако ни прошлая, ни нынешняя администрация города не торопились их решить.

– Мы знаем, что проводится сбор денег не только на территории рынка, но и вне. Несмотря на это, у предприятия долг в десятки миллиона. Счетная палата проводила аудит на рынке, и в отчете указано, что проводится сбор денег. Это неправильно с финансовой точки зрения. Также в отчете сказано об ущербе, который наносит рынок муниципальному бюджету. В итоге были применены санкции, образовался долг, – сказал Кожокару.

По словам социалиста, важно не то, кто стал новым директором рынка, а то, каким будет менеджмент. Глава фракции ПСРМ в МСК уверен, что только грамотное управление данным муниципальным предприятием поможет решить накопившиеся там проблемы, а для этого необходимы не только нужные знания, но и желание коренным образом изменить ситуацию.