Кожокару: Для полной реализации проекта “Солнечные деревья” нужно установить LED-освещение и видеокамеры

Кожокару: Для полной реализации проекта “Солнечные деревья” нужно установить LED-освещение и видеокамеры

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару прокомментировал тот факт, что в Кишиневе на проспектах Григоре Виеру и Мирча чел Бэтрын были установлены “солнечные деревья”. Отдыхая вблизи них,горожане  смогут бесплатно воспользоваться wi-fi, а также зарядить свои гаджеты и электровелосипеды.

По мнению социалиста, для полной реализации данного проекта, а также для комфорта отдыхающих, на проспектах необходимо установить LED-освещение и камеры видеонаблюдения.

– Таким образом, граждане смогут комфортно отдыхать. Кроме этого, затраты муниципалитета на электроэнергию значительно уменьшатся, а камеры видеонаблюдения позволят следить за ситуацией и, в случае акта вандализма, быстро установить личности нарушителей, – отметил он. 

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