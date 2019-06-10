Козак в пух и в прах разбил обвинения Плахотнюка в адрес Додона по поводу федерализации

0

Тема урегулирования приднестровского конфликта, тем более федерализации Молдовы, ни с кем из политических партий не обсуждалась, так как было очевидно, что в нынешних условиях это вредно и бессмысленно. Об этом в интервью “Коммерсанту” рассказал вице-премьер России, спецпредставитель Президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдовой Дмитрий Козак. Однако, по его словам, в конце встречи с представителями ДПМ Влад Плахотнюк лично вручил ему конверт, содержание которого крайне удивило Козака.

– 3 июня в конце встречи с представителями Демократической партии господин Плахотнюк в присутствии своих соратников в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с Партией социалистов. Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы. Как видите, это идея Демпартии. Тем не менее мы настоятельно рекомендовали Партии социалистов и президенту даже не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий. Коалиция может быть сформирована только на основе официальных публичных партийных решений, – рассказал Козак.

Напомним, что ранее Влад Плахотнюк и подконтрольная ему пресса обвинили Игоря Додона в намерении превратить в Молдову в федерацию.