Козак: Россия готова к полному восстановлению отношений с Молдовой (ВИДЕО)

Активное участие российских предпринимателей в прошедшем накануне в Кишиневе первом Молдо-российском экономическом форуме свидетельствует о большом желании бизнесменов России расширять сотрудничество с Молдовой, вкладывать инвестиции в нашу страну и создавать рабочие места. Об этом в рамках встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил спецпредставитель президента России по Молдове Дмитрий Козак.

Козак назвал подход главы молдавского государства к построению отношений как с Западом, так и с Востоком прагматичным. Он также заявил, что не нужно рушить традиционные связи, сложившиеся у Молдовы и России.

– У нас есть полная готовность возобновить полноценную работу межправкомиссии, чтобы урегулировать все вопросы, которые накопились. Мы готовы к полному восстановлению и возобновлению отношений с Республикой Молдова, – сказал Козак.

Какие еще темы обсуждались на прошедшей встрече, можно прочитать здесь.