Козак похвалил Додона: Позиция президента “не дружить с кем-то против кого-то” заслуживает поддержки! (ВИДЕО)

Козак похвалил Додона: Позиция президента “не дружить с кем-то против кого-то” заслуживает поддержки! (ВИДЕО)

Российские власти сделают все для того, чтобы молдавским бизнесменам было комфортно работать в РФ. В то же время руководство этой страны не подвергает сомнению и не принижает стремление молдавского народа к евроинтеграции, а взвешенная политика, которую проводит президент Молдовы Игорь Додон, находит поддержку на самом высоком уровне. 

Об этом в рамках выступления на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума заявил вице-премьер России, спецпредставитель Владимира Путина Дмитрий Козак.

– Здесь абсолютно надо поддержать давнюю политическую позицию Игоря Николаевича Додона о том, что мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Сегодня нужно, прежде всего, отстаивать национальные интересы РМ и дружить со всеми. Что касается экономической сферы – ее необходимо деполитизировать, так как она претерпевает негативные явления, связанные с политизацией, введением взаимных санкций и ограничений по политическим соображений. Если от этого отказаться – весь мир выиграет. Мы это будем всячески поддерживать и продвигать. Наше сотрудничество с РМ должно служить одним из примеров такой прагматичной политики, которая будет в интересах наших народов, – сказал он. 

 

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