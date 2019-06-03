Козак открыто поддержал сбалансированную внешнюю политику, продвигаемую президентом и социалистами (ВИДЕО)

Козак открыто поддержал сбалансированную внешнюю политику, продвигаемую президентом и социалистами (ВИДЕО)

Позиция президента и пропрезидентской ПСРМ импонирует вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Козаку. Об этом российский чиновник заявил в рамках брифинга для прессы по завершении беседы с Игорем Додоном.

– Та позиция, которую занимает Партия социалистов и Президент РМ, – она нам симпатична в том смысле, что она носит сбалансированный характер. Она предполагает, что не надо сжигать мосты для того, чтобы сотрудничать с выгодой для себя, прежде всего, и с Россией, и с ЕАЭС, – сказал Козак. 

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