Козак открыто поддержал сбалансированную внешнюю политику, продвигаемую президентом и социалистами (ВИДЕО)

Позиция президента и пропрезидентской ПСРМ импонирует вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Козаку. Об этом российский чиновник заявил в рамках брифинга для прессы по завершении беседы с Игорем Додоном.

– Та позиция, которую занимает Партия социалистов и Президент РМ, – она нам симпатична в том смысле, что она носит сбалансированный характер. Она предполагает, что не надо сжигать мосты для того, чтобы сотрудничать с выгодой для себя, прежде всего, и с Россией, и с ЕАЭС, – сказал Козак.